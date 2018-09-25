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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарские туристы стали меньше везти домой опасных сувениров

25 сентября 2018 13:26
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Самарские туристы стали меньше везти домой опасных сувениров Количество дел по превышению валюты несколько снизилось.
Количество дел по превышению валюты несколько снизилось.

Несмотря на увеличение в этом году по сравнению с 2017 в воздушном пункте пропуска Курумоч количества рейсов на 558 и пассажиропотока почти на 100 тысяч человек, правонарушения среди граждан, пересекающих границу Евразийского экономического союза, резко снизились.
Так, на середину сентября таможенным постом Аэропорт Самара возбуждено 245 дел об административных правонарушениях, за аналогичный период прошлого года было 313.

Как и в прошлом году, лидерами нарушений правил ввоза товаров для личного пользования стали граждане, желающие ввезти в виде сувениров всевозможные кастеты, ножи, кистени и дубинки. Все эти виды холодного оружия в основном привозились самарскими туристами с турецких направлений. Всего по холодному оружию на середину сентября 2018 года было возбуждено 90 дел административных правонарушений. Приведенная цифра показывает позитивную динамику снижения правонарушений по данному направлению, в аналогичном периоде прошлого года – 118 дел. Такая положительная ситуация создалась благодаря активной работе таможенного поста Аэропорт Самара по профилактике правонарушений среди пассажиров.
На втором месте по правонарушениям идут граждане, которые хотели ввезти алкоголь больше нормы, или предприимчивые туристы пытающиеся провезти спиртное даже с расчетом на несовершеннолетних родственников. С начала года по превышению гражданами нормы ввоза алкоголя таможенным постом возбуждено 46 административных дел.

Далее идут нарушения пассажиров, которые ввозили в личных целях большие коммерческие партии. Везли по тридцать девять платьев, четыреста палантинов, двадцать брюк, сто двадцать пар носков, утверждая, что для себя. По факту – чисто коммерческий багаж. Несколько таких дело слушалось в суде. По его решению товар был конфискован. Всего с начала года по сентябрь было возбуждено 35 дел об административных правонарушениях по факту ввоза физическими лицами коммерческих партий.
По сравнению с прошлым годом почти в два раза увеличились выявления по превышению нормы ввоза физическими лицами табака – 26 дел. Многие граждане только на таможенном посту с удивлением узнают, что ввоз ограничен до 250 грамм, и что существуют таможенные правила, которые строго регламентируют количество ввоза табачных изделий.

Количество дел по превышению валюты несколько снизилось. Так с начала года по сентябрь возбуждено 12 дел, в аналогичном периоде прошлого года – 16.
Замыкает список административных правонарушений, выявленных за восемь с половиной месяцев таможенным постом Аэропорт Самара дела по насваю. Граждане из стран, где данный жевательный табак имеет большую популярность, лет пять назад пытались провозить его мешками. Активная работа по профилактике и выявлению недекларирования табака – встречи с представителями национальных диаспор, информирование по поводу перемещения продукции непосредственно в странах вылета через брошюры и памятки, жесткий контроль и привлечение к административной ответственности граждан – все эти мероприятия дали свои результаты. Правонарушения по недекларированию насвая снизились в разы, в этом году возбуждено всего 8 административных дел.
В основном доля данных выявленных нарушений совершается гражданами не по злому умыслу, а по причине элементарного незнания таможенного законодательства. Таможенный пост Аэропорт Самара рекомендует перед полетом познакомиться с таможенными правилами ввоза-вывоза товаров для личного пользования, сообщает пресс-служба Самарской таможни.


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