Самарские таможенники выявили уклонение от уплаты таможенных платежей «РКЦ «Прогресс» почти в 15 миллионов рублей

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В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввозаоборудования, предназначавшегося для предприятия АО «РКЦ «Прогресс»», было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации вособо крупном размере.Нарушения законодательства заключались в том, что декларант ООО « Самарская торговая компания - Экспорт 2002» осуществил декларированиепроизводственной линии, как отдельных частей с применением к ним нулевой ставки ввозной таможенной пошлины, хотя товар являлся единым целым. Для этих целейбыло произведено дробление товара на мелкие партии, которые были впоследствии завезены на таможенную территорию через разные пункты пропуска, и оформлены вразных таможенных органах РФ.Указанные действия повлекли неуплату таможенных платежей в Федеральный бюджет в сумме 14 874 164, 23 рублей. Статья 194 Уголовного кодекса РоссийскойФедерации предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особокрупном размере, который, составляет сумму более 6 000 000 рублей.По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба таможни.