Самарские приставы освобождают левый берег Волги от незаконных построек

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Судебные приставы г. Самары приступили к сносу лодочной станции в районе 9-ой Просеки. Гражданин А. незаконно занимал береговую линию площадью 8 750 кв. м. Он организовал здесь автостоянку, возвел помещение-шатер и баню. Также мужчина пользовался акваторией р. Волги в районе 9-й Просеки, незаконно установив на воде плавучую платформу для стоянки маломерных судов. При этом понтон был размещен без соблюдения Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации и являлся препятствием для движения маломерных судов.В ходе судебного разбирательства гражданину А. было предписано освободить земельный участок, расположенный на левом берегу р. Волги от всякого рода строений и сооружений, а также демонтировать плавучую платформу для стоянки маломерных судов.В отделе судебных приставов Кировского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Не смотря на то, что должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, он не торопился исполнять решение суда добровольно. В результате была привлечена подрядная организация для принудительного исполнения решения суда по освобождению земельного участка. На этой неделе начался снос находящихся на береговой линии незаконных строений. Работы должны быть завершены в течение недели, сообщает ведомство.