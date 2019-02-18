Самарские полицейские задержали предъявившего поддельные права

156

Во время несения службы в Кировском районе Самары сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Самаре была замечена автомашина ВАЗ-2110, водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Во время проверки документов водитель-гражданин одной из соседних республик 1981 года рождения, предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение.При проверке предъявленных документов полицейские заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. Документ был изъят и направлен на экспертизу. В ходе проведенного исследования подозрения сотрудников ГИБДД подтвердились.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.