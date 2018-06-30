Самарец напрасно пытался дать взятку полицейскому

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Прокуратурой Кировского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Самары, 1961 года рождения.Судом установлено, что 23 января 2018 года сотрудниками ОП № 1 У МВД России установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции в павильоне одного из кафе, расположенных на территории Кировского района г. Самары.В целях избежания административной ответственности за совершенное правонарушение, правонарушитель в помещении отдела полиции совершил покушение на дачу взятки в размере 12 000 руб. должностному лицу – оперуполномоченному отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Кировскому району г. Самары отдела экономической безопасности и противодействия коррупции У МВД России по г. Самаре за недокументирование факта совершения административного правонарушения.Взятка сотрудником полиции принята не была, а он задержан на месте преступления.26 июня текущего года Кировским районным судом г. Самары подсудимый осужден по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 60 000 рублей, сообщает облпрокуратура.