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Самарец напрасно пытался дать взятку полицейскому

30 июня 2018 10:29
87
Самарец напрасно пытался дать взятку полицейскому За это он получил условный срок.
За это он получил условный срок.

Прокуратурой Кировского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Самары, 1961 года рождения.
Судом установлено, что 23 января 2018 года сотрудниками ОП № 1 У МВД России установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции в павильоне одного из кафе, расположенных на территории Кировского района г. Самары.

В целях избежания административной ответственности за совершенное правонарушение, правонарушитель в помещении отдела полиции совершил покушение на дачу взятки в размере 12 000 руб. должностному лицу – оперуполномоченному отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Кировскому району г. Самары отдела экономической безопасности и противодействия коррупции У МВД России по г. Самаре за недокументирование факта совершения административного правонарушения.

Взятка сотрудником полиции принята не была, а он задержан на месте преступления.

26 июня текущего года Кировским районным судом г. Самары подсудимый осужден по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 60 000 рублей, сообщает облпрокуратура.
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