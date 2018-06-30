Самарец напрасно пытался дать взятку полицейскому
30 июня 2018 10:29
87
Прокуратурой Кировского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Самары, 1961 года рождения.
Судом установлено, что 23 января 2018 года сотрудниками ОП № 1 У МВД России установлен факт незаконной реализации алкогольной продукции в павильоне одного из кафе, расположенных на территории Кировского района г. Самары.
В целях избежания административной ответственности за совершенное правонарушение, правонарушитель в помещении отдела полиции совершил покушение на дачу взятки в размере 12 000 руб. должностному лицу – оперуполномоченному отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Кировскому району г. Самары отдела экономической безопасности и противодействия коррупции У МВД России по г. Самаре за недокументирование факта совершения административного правонарушения.
Взятка сотрудником полиции принята не была, а он задержан на месте преступления.
26 июня текущего года Кировским районным судом г. Самары подсудимый осужден по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 60 000 рублей, сообщает облпрокуратура.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 июня 2018 22:23
Возбуждено уголовное дело. Закон
737
29 июня 2018 19:48
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения. Закон
246
29 июня 2018 14:07
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать... Закон
239
27 июня 2018 23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года. Закон
680
27 июня 2018 20:47
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем. Закон
384
26 июня 2018 15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы. Закон
421
22 июня 2018 14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
330
Происшествия
30 июня 2018 10:29
За это он получил условный срок. Происшествия
86
29 июня 2018 22:55
Как выяснилось, причиной для активности правоохранителей стали несколько сообщений, поступивших на электронную почту областного ГУ МЧС, подписанных странным... Происшествия
603
29 июня 2018 18:12
Столкновение не было сильным, пострадавших в ДТП нет. Происшествия
287
Криминал
27 июня 2018 12:10
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
369
26 июня 2018 11:06
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
511
23 июня 2018 09:56
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
635
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1982
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
675
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
761
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
199
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
135
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
141
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1282
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2496
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
127
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
508
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
796
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
962
Мероприятия