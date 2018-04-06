Самаре на Красноармейской водитель «Лады» при развороте столкнулся с « Toyota », машины получили механические повреждения

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Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что мужчина 1987 года рождения управляя автомобилем «Лада» двигалась по улице Красноармейская. В пути следования автолюбитель при развороте допустил столкновение с автомобилем « Toyota », двигавшимся в попутном направлении, под управлением мужчины 1993 года рождения.В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.