Самаре на Красноармейской водитель «Лады» при развороте столкнулся с « Toyota », машины получили механические повреждения
6 апреля 2018 14:39
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Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что мужчина 1987 года рождения управляя автомобилем «Лада» двигалась по улице Красноармейская. В пути следования автолюбитель при развороте допустил столкновение с автомобилем « Toyota », двигавшимся в попутном направлении, под управлением мужчины 1993 года рождения.
В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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