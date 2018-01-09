С начала января в Самарской области зарегистрировано 44 ДТП

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С 1 по 8 января 2018 года на дорогах области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека и получили ранения различной степени тяжести 56. За аналогичный период прошлого года совершено 64 ДТП, 9 человек погибли и 103 ранены, что говорит о значительном снижении всех показателей.За указанный период с участием несовершеннолетних произошло 5 ДТП, в которых 5 детей получили различные травмы, погибших нет. В большинстве случаев дети пострадали в качестве пассажиров. За аналогичный период 2017 года в ДТП пострадали 15 детей, что на 67 % больше. Несмотря на это, проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной.С наступлением зимнего периода времени участились случаи дорожно-транспортных происшествий при катании на надувных подушках – тюбингах. В связи с этим, Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что катание на надувных ватрушках, тюбингах, санках и пр. допускается только на специально обустроенных для этого трассах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено. Скорость подобных «надувных саней» достигает 80 км в час. Сидящий в ватрушке человек не касается снега ни руками, ни ногами и на процесс катания никак повлиять не может. Следствие этого – высокий риск травматизма и серьезнее травмы.Будьте внимательны, не допускайте халатности и невнимательности на проезжей части, призывает облМВД.