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Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу

10 февраля 2018 18:16
334
Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу В этом году Масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля.
В этом году Масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля.

Роспотребнадзор советует не есть очень много блинов на Масленой неделе.
Также следует внимательно относиться к употреблению алкоголя.

В ведомстве также советуют не покупать блины в местах несанкционированной торговли и помнить о принципах рационального питания, пишут "Известия"

В этом году Масленая неделя пройдет с 12 по 18 февраля.
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