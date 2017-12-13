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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Роспотребнадзор арестовал более 10 тыс. меховых изделий

13 декабря 2017 11:12
136
Роспотребнадзор арестовал более 10 тыс. меховых изделий Общая стоимость продукции составила более 500 млн рублей.
Общая стоимость продукции составила более 500 млн рублей.

Роспотребнадзор с начала года арестовал более 10 тыс. изделий из меха в 60 субъектов РФ, находившихся находившихся в товарном обороте с нарушением маркировки, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Общая стоимость продукции составила более 500 млн руб.
Материалы переданы в суд для принятия решения о конфискации. Кроме того, в отношение 10 дел решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Для маркировки меховых изделий используются специальные контрольные идентификационные знаки (КиЗ) — устройства с микрочипом, где хранится информация о наименовании товара; виде меха; стране – изготовителе; производителе; торговой марки; продавце; номере декларации соответствия, пишут "Известия".
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