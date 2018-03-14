Разыскать алиментщицу из Самарской области помогла информация о покупке козы

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На основании исполнительного документа, выданного судом, в отделе судебных приставов Большечерниговского района Самарской области в отношении гражданки И. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ее несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка.Несмотря на то, что женщина была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, выплачивать алименты она не спешила. За время уклонения от исполнения своих родительских обязательств долг гражданки И. составил 770 тысяч рублей.Вернувшись из мест заключения, где должница отбывала наказание за уклонение от уплаты алиментов, женщина продолжила вести аморальный образ жизни, а также начала скрываться от судебных приставов-исполнителей, чтобы не быть вновь привлеченной к ответственности. Работниками УФССП России по Самарской области в отношении гражданки И. было заведено разыскное дело, в рамках которого началась проверка всех возможных связей должницы.В результате проведенных мероприятий судебным приставам удалось установить, что женщина подрабатывает неофициально у гражданина И. Было установлено его место жительства. Встретив приставов на пороге своего дома, мужчина пояснил, что гражданка И. действительно помогает ему по хозяйству за плату. Также гражданин поделился с приставами информацией о том, что должница упоминала о своем намерении купить дойную козу с козленком.Судебные приставы связались с гражданкой И. и назначили ей встречу. На вопрос, как «продавцы» узнают ее, женщина ответила, что придет в условленное место в белой шубе. В назначенное время должница прибыла по оговоренному адресу, где ее встретили и доставили в отдел судебные приставы Большечерниговского района. Суд приговорил должницу к 100 часам обязательных работ, сообщает сайт самарских приставов.