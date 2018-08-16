Ранее судимый тольяттинец хранил у себя патроны

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В рамках операции «Арсенал» сотрудники отдела полиции №24 УМВД России по г.Тольятти получили информацию о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов.Мужчина был задержан стражами правопорядка на остановке общественного транспорта. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него были изъяты предметы, похожие на боеприпасы. Согласно справке экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятым являются шесть патронов калибра 7,62 мм, которые используются в нарезном оружии и относятся к категории боеприпасов. По данным сотрудников полиции, подозреваемый 1985 года рождения ранее судим за кражу и аналогичное противоправное деяние, в настоящее время не работает. Установлено, что патроны он нашел в лесу за несколько дней до задержания и носил их с собой, сообщает облМВД.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.