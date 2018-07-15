Пропавшего жителя Чапаевска нашли живым
15 июля 2018 09:56
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29-летний житель Чапаевска, которого разыскивали его родственники, найден живым. Эту информацию подтвердили местные координаторы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Обстоятельства нахождения молодого человека не разглашаются. Напомним, что одетый в серые борцовку, шорты и кеды парень утром 12 июля выехал после ночной рабочей смены из Самары в родной Чапаевск на электричке. Около 12:35 он последний раз выходил на связь с родственниками, рассказав, что уснул в дороге и уехал в Сызрань. С тех пор вестей от него не было, пишет "Маленькая Сызрань".
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