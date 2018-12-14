Пропавшего на Волге тольяттинца-рыбака все еще ищут

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По факту пропажи 3 ноября в районе с.Нижнепечерское 31-летнего жителя Тольятти возбуждено уголовное дело. Напомним, он пропал после того, как лодка, в которой он находился вместе с другом на рыбалке, перевернулась и он попытался добраться до берега вплавь.В Сызранском ЛО МВД России на транспорте сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении владельца лодки по ч.2 ст.268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).Располагающих какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (8464) 902170, 903919 и 8 (927) 7532277.Сведения о пропавшем. Бодю Александр Евгеньевич, был одет: шапка серо-черного цвета тонкой вязки, синяя куртка, ветровка защитного цвета, брюки защитного цвета, кроссовки серо-черного цвета, обручальное кольцо из металла желтого цвета. Особые приметы: татуировка на левой груди «Акула», на правом плече татуировка в виде Кельтского узора.

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