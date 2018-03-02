Предприятия «Т Плюс Самара» готовы к приходу «большой воды»

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Стратегические объекты Самарского филиала «Т Плюс» и ОАО «Предприятие тепловых сетей», обеспечивающие энерго- и теплоснабжение жителей и промышленныхпредприятий Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, готовятся к прохождению паводка. На особом контроле энергетиков гидротехнические сооружения компании.В рамках подготовки к прохождению паводка специалистами «Т Плюс Самара» произведен осмотр гидротехнических сооружений, в частности, переливной дамбытепломагистрали №2 Сызранской ТЭЦ в пойме реки Кубра. Также проведена ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска, создан запас химическихреагентов для поддержания качественных параметров систем теплоснабжения ТЭЦ при изменения химического состава воды в Волге и ее притоках. Отработана схема обменаинформацией с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций.Руководством филиала взят на особый оперативный контроль режим паводка по всем городам присутствия – Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань.Кроме того, на случай возникновения нештатных ситуаций, связанных с прохождением паводка, на всех предприятиях компании сформированы аварийно-восстановительныебригады из числа оперативного персонала, которые обеспечены автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемнымимеханизмами.