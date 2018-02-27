Правоохранители задержали четырех жительниц Самары за проституцию
27 февраля 2018 14:00
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Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» в ходе проведения оперативно–профилактической операции «Быт» осуществлялись проверки бань и саун городского округа Кинель. По результатам проведённых проверок в сауне поселка Алексеевка полицейские задержали четырех жительниц Самары в возрасте от 28 до 40 лет, которые оказывали интимные услуги за деньги.
В настоящее время в отношении девушек составлены протоколы. Санкции статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 тысяч рублей, сообщает облМВД.
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