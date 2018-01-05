Пожар в Куйбышевском районе Самары тушил 31 огнеборец
5 января 2018 11:24
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Утром сегодня, 5 января по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская, произошел пожар. Горели домашние вещи на 18 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 8 единиц техники.
Они справились с огнем примерно за 30 минут, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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