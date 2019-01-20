Пожар повышенной сложности 74 человека тушили в Ленинском районе Самары, есть жертвы

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Вечером 19 января в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме по адресу: г.о. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская.Автоматически к месту вызова направлены подразделения 3 отряда ФПС по Самарской области по рангу пожара «1 БИС».По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение частного деревянного жилого дома на площади 100 кв. м.В результате пожара пострадал 1 человек (мужчина - личность устанавливается), который был эвакуирован из горящего дома прибывшим подразделением. Мужчина скончался в карете скорой помощи.В 21.16 пожар на площади 120 кв. м. локализован. На месте пожара обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается).В 22.00 пожар ликвидирован. В 22.10 на месте пожара обнаружена погибшая женщина (личность устанавливается).Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.Для ликвидации пожара привлекались 74 человека 28 ед. техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 20 единиц техники, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.