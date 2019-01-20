Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,20 января, 12:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/01:
USD 66.33
-0.11
EUR 75.58
-0.05
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пожар повышенной сложности 74 человека тушили в Ленинском районе Самары, есть жертвы

20 января 2019 10:45
91
Пожар повышенной сложности 74 человека тушили в Ленинском районе Самары, есть жертвы На пожаре погибли двое мужчин и женщина.
На пожаре погибли двое мужчин и женщина.

Вечером 19 января в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме по адресу: г.о. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская.

Автоматически к месту вызова направлены подразделения 3 отряда ФПС по Самарской области по рангу пожара «1 БИС».
По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение частного деревянного жилого дома на площади 100 кв. м.

В результате пожара пострадал 1 человек (мужчина - личность устанавливается), который был эвакуирован из горящего дома прибывшим подразделением. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

В 21.16 пожар на площади 120 кв. м. локализован. На месте пожара обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается).
В 22.00 пожар ликвидирован. В 22.10 на месте пожара обнаружена погибшая женщина (личность устанавливается).

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Для ликвидации пожара привлекались 74 человека 28 ед. техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 20 единиц техники, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 января 2019  14:43
Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена.
В Самаре обнаружено крупное игорное заведение, которое посещало большое количество граждан
 Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена.  Закон
477
18 января 2019  15:37
Расследование уголовного дела продолжается.
Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных брал взятки за незаконную выдачу ветеринарных документов
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
410
17 января 2019  17:36
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.
Тольяттинец пойдет под суд за хищение госномеров с автомобиля с целью получения вознаграждения
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.   Закон
299
17 января 2019  17:30
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
В Самаре начата доследственная проверка по факту травмирования 9-летнего ребенка во время чистки снега с крыши дома
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.  Закон
259
17 января 2019  17:22
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.
В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти троих мужчин в СДК «Авиатор»
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.   Закон
289
16 января 2019  16:51
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Самарская медсестра задержана за посредничество во взяточничестве
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.   Закон
455
16 января 2019  16:08
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении исследований они заключали фиктивные договоры с подрядчиками и сотрудниками.
Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении... Закон
313
Весь список
Происшествия
20 января 2019  11:37
В Самаре водитель сбил пенсионерку на ул. Революционной Пострадавшая попала в больницу.
В Самаре водитель сбил пенсионерку на ул. Революционной
Пострадавшая попала в больницу. Происшествия
83
20 января 2019  10:45
Пожар повышенной сложности 74 человека тушили в Ленинском районе Самары, есть жертвы На пожаре погибли двое мужчин и женщина.
Пожар повышенной сложности 74 человека тушили в Ленинском районе Самары, есть жертвы
На пожаре погибли двое мужчин и женщина. Происшествия
90
19 января 2019  20:48
В настоящее время медицинская помощь оказывается шести пассажирам общественного транспорта.
В Тольятти пострадали 6 человек при столкновении автобуса и иномарки на "встречке"
В настоящее время медицинская помощь оказывается шести пассажирам общественного транспорта.  Происшествия
450
Весь список
Криминал
20 января 2019  11:47
В Сызрани молодой безработный ограбил пенсионерку, а деньги пропил Теперь ему грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.
В Сызрани молодой безработный ограбил пенсионерку, а деньги пропил
Теперь ему грозит лишение свободы сроком до четырёх лет. Криминал
32
19 января 2019  10:58
В Тольятти сын украл у матери телевизор На вырученные деньги он хотел отдохнуть с друзьями.
В Тольятти сын украл у матери телевизор
На вырученные деньги он хотел отдохнуть с друзьями. Криминал
356
18 января 2019  13:07
В Безенчуке гость ножкой от стула убил приятеля, оскорблявшего женщину Ему грозит лишения свободы на срок до 15 лет.
В Безенчуке гость ножкой от стула убил приятеля, оскорблявшего женщину
Ему грозит лишения свободы на срок до 15 лет. Криминал
330
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
631
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
806
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1034
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
904
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1220
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
831
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1615
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1414
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1761
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2131
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2352
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3572
Весь список

Мероприятия
30 января в Самаре пройдет встреча книжного клуба на французском языке
СОУНБ презентовала историко-документальный выставочный проект к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина
ДГС Самары: Парк 60-летия Советской власти был,есть и будет ПАРКОМ!
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные