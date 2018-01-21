Пожар на 100 кв. метрах тушили ночью в Красноармейском районе

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В ночь на 21 января по адресу: м.р. Красноармейский, с. Колывань, ул. Школьная, произошел пожар.Горели надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единиц техники, сообщает облМЧС. Они за 40 минут справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.