Пожар на 100 кв. метрах тушили ночью в Красноармейском районе
21 января 2018 10:38
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В ночь на 21 января по адресу: м.р. Красноармейский, с. Колывань, ул. Школьная, произошел пожар.
Горели надворные постройки на 100 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единиц техники, сообщает облМЧС. Они за 40 минут справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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