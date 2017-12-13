После сигнала активистов ОНФ самарские фармкомпании – участники картельного сговора оштрафованы
13 декабря 2017 14:20
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После сигнала активистов Народного фронта участники картельного сговора ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» должны заплатить штраф в размере 90 млн руб. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение московского Арбитражного суда, признавшего законность и обоснованность решения ФАС России по делу в отношении участников картельного сговора в Самарской области. Компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений на сумму свыше 400 млн руб., сообщает реготделение ОНФ
В июле 2015 г. активисты ОНФ выявили признаки картельного сговора в закупках Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Тольяттинской городской клинической больницы №5. «В них участвовали в том числе озвученные выше фирмы, причем ООО «Фарм СКД» являлся учредителем ОАО «Новофарм». В результате торгов, которые были проведены бюджетными учреждениями в 2014 г. и в начале 2015 г., лекарственные препараты поставлялись в регион по завышенным ценам», – сообщил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин.
После обращения активистов ОНФ в декабре 2016 г. ФАС признала компании виновными в создании картеля – участники поддерживали стабильно высокие цены на торгах с минимальным снижением. Всего в поле зрения контролирующих органов попало 465 электронных аукционов. Участники картеля обжаловали соответствующее решение ФАС России в Арбитражном суде города Москвы, а затем, после того как оно было оставлено в силе, подали апелляцию в девятый арбитражный апелляционный суд на решение Арбитражного суда. В итоге и это решение в начале декабря 2017 г. было признанно законным, а участники крупного картеля привлечены к административной ответственности на сумму более 90 млн руб.
Как заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, «история получила свое логическое завершение, и участники картельного сговора были наказаны». «Это стало отличным примером взаимодействия общественных контролеров и Федеральной антимонопольной службы. Засилье картелей в фармацевтической отрасли – большая проблема, которую мы сможем решить только при максимальном взаимодействии общественников, представителей контролирующих и судебных органов», – отметил он.
«Ситуацию, сложившуюся вокруг закупок лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных Самарской области, мы начали отслеживать почти два года назад и тогда же вскрыли, наверное, первый крупный картель в рамках работы проекта ОНФ «За честные закупки». Сегодня мы видим, что участники картельного сговора, как говорится, получили по заслугам. Борьба с картелями, в частности при закупках на организацию и поставку питания в социально значимые учреждения, является одним из наших приоритетов. Картели и сговоры в самых разных сферах наносят огромный экономический урон государству, которое иногда переплачивает за товары и слуги втридорога. Поэтому мы считаем, что при эффективном взаимодействии с контролирующими и надзорными органами, при обмене опытом и практиками противодействия коррупции в регионах в ближайшее время мы сможем выйти на такие изменения закупочного законодательства, которые могли если не исключить, то серьезно ограничить участие в закупках заранее сговорившихся потенциальных поставщиков», – подытожил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.
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