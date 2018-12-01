После нападения собаки на мальчика в Сызрани намерены ввести карантин по бешенству
1 декабря 2018 10:54
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Городские власти провели экстренное заседание эпидемиологической комиссии после того как выяснилось, что напавшая на ребенка собака была больна.
В Сызрани готовятся ввести карантин по бешенству. Об этом стало известно 30 ноября на экстренном заседании эпидемиологической комиссии в городской администрации. Непосредственной причиной такого решения стал случай на Образцовской площадке. Вечером 25 ноября на улице Лазо собака покусала ребенка. Мальчика на скорой увезли в горбольницу №2.
По словам главврача горбольницы №2, пострадавший ребёнок сейчас находится на лечении в отделение хирургии и получает необходимое лечение. По поступившей информации главврача станции по борьбе с болезнями животных, в результате исследования стало ясно, что собака была заражена бешенством.
В связи с этим, на заседании эпидемиологической комиссии было решено подготовить документы на введение в городе карантина. Власти намерены направить соответствующий документ на подпись губернатору.
Заместитель Главы Сызрани по социальным вопросами Ирина Пыжова рекомендовала на заседании провести в образовательных учреждениях города классные часы для родителей учеников на тему безопасного поведения детей с животными.
Кроме того, на заседании сообщили, что место происшествия после случая укуса собаки было ограждено для санобработки, была проведена дезинфекция. Но, по словами ответственного специалиста, люди игнорируют запрет и продолжают ходить на месте происшествия.
Добавим, что карантин в городе может быть введен только после решения губернатора и выхода соответствующего постановления. В выходные специалисты намерены проводить бесплатные вакцинации для животных. Узнать о том, как можно пройти процедуру вакцинации вашего домашнего питомца можно по телефону 8(8464) 33-48-77, пишет КТВ-Луч.
Отметим, что на данный момент карантин по бешенству введен еще в пяти районах губернии.
Фото pixabay.com
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