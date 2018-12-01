Я нашел ошибку
Главные новости: 
Александр Хинштейн отреагировал на сообщение:
В Тольятти охраннику магазина девушка брызнула перцовкой в лицо, после того как он напал на нее, обвинив в краже. Видео
Вооруженной бандой совершено не менее 4 разбойных нападений, в результате которых открыто похищены денежные средства на общую сумму не менее 14 миллионов 628 тысяч рублей.
В Самаре члены банды пойдут под суд за разбой
Водитель автомобиля доставил пострадавшего в медицинское учреждение.
В Сызранском районе подросток пострадал под колесами "шестерки"
Настрой боевой!
Идём на большой волейбол: в «МТЛ Арене» в рамках чемпионата России по волейболу «Нова» примет «Динамо-ЛО» из Ленобласти
Сегодня на школьном хакатоне будет много лекций и воркшопов.
В Самаре стартовал школьный хакатон
Победителей объявят 4 декабря.
Завершено голосование в конкурсе по присвоению 47 аэропортам имён великих людей
Собрались уже более 1000 участников - дети с родителями. Победители представят нашу область в Москве на Всероссийском технологическом фестивале.
Сегодня проходит 4-й робототехнический турнир "РобоФест-Приволжье" для детей от 6 лет
Традиционно личный прием граждан 30 ноября провел Председатель Партии, председатель Правительства Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему с наиболее резонансными вопросами и проблемами.
«Единая Россия» отмечает день рождения Единым днем приема граждан
сегодня  Суббота, 1 декабря, 15:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 66.53
-0.1
EUR 75.75
-0.14
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

После нападения собаки на мальчика в Сызрани намерены ввести карантин по бешенству

1 декабря 2018 10:54
140
После нападения собаки на мальчика в Сызрани намерены ввести карантин по бешенству Пес оказался больным.
Пес оказался больным.

Городские власти провели экстренное заседание эпидемиологической комиссии после того как выяснилось, что напавшая на ребенка собака была больна.

В Сызрани готовятся ввести карантин по бешенству. Об этом стало известно 30 ноября на экстренном заседании эпидемиологической комиссии в городской администрации. Непосредственной причиной такого решения стал случай на Образцовской площадке. Вечером 25 ноября на улице Лазо собака покусала ребенка. Мальчика на скорой увезли в горбольницу №2.

По словам главврача горбольницы №2, пострадавший ребёнок сейчас находится на лечении в отделение хирургии и получает необходимое лечение. По поступившей информации главврача станции по борьбе с болезнями животных, в результате исследования стало ясно, что собака была заражена бешенством.

В связи с этим, на заседании эпидемиологической комиссии было решено подготовить документы на введение в городе карантина. Власти намерены направить соответствующий документ на подпись губернатору.

Заместитель Главы Сызрани по социальным вопросами Ирина Пыжова рекомендовала на заседании провести в образовательных учреждениях города классные часы для родителей учеников на тему безопасного поведения детей с животными.

Кроме того, на заседании сообщили, что место происшествия после случая укуса собаки было ограждено для санобработки, была проведена дезинфекция. Но, по словами ответственного специалиста, люди игнорируют запрет и продолжают ходить на месте происшествия.

Добавим, что карантин в городе может быть введен только после решения губернатора и выхода соответствующего постановления. В выходные специалисты намерены проводить бесплатные вакцинации для животных. Узнать о том, как можно пройти процедуру вакцинации вашего домашнего питомца можно по телефону 8(8464) 33-48-77, пишет КТВ-Луч.

Отметим, что на данный момент карантин по бешенству введен еще в пяти районах губернии.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 декабря 2018  14:13
Вооруженной бандой совершено не менее 4 разбойных нападений, в результате которых открыто похищены денежные средства на общую сумму не менее 14 миллионов 628 тысяч рублей.
В Самаре члены банды пойдут под суд за разбой
Вооруженной бандой совершено не менее 4 разбойных нападений, в результате которых открыто похищены денежные средства на общую сумму не менее 14 миллионов 628 тысяч... Закон
64
30 ноября 2018  19:57
Теперь ему грозит до 8 лет колонии.
Экс-руководитель тольяттинского спецкомбината ритуальных услуг попался на взятке в 12 тысяч
Теперь ему грозит до 8 лет колонии.  Закон
302
30 ноября 2018  17:30
В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице.
В селе Новый Буян женщина осуждена к 5 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседа
В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице.  Закон
291
30 ноября 2018  17:23
По информации сотрудников полиции, он ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
В Самаре правоохранители задержали мужчину с героином
По информации сотрудников полиции, он ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.   Закон
276
30 ноября 2018  16:35
Они познакомились за месяц до свадьбы и молодой человек предложил тольяттинке за вознаграждение в размере 10 000 рублей оформить с ним фиктивный брак, для того чтобы ему легче было получить гражданство Российской Федерации.
Тольяттинка за 10 000 рублей согласилась на фиктивный брак с иностранцем
Они познакомились за месяц до свадьбы и молодой человек предложил тольяттинке за вознаграждение в размере 10 000 рублей оформить с ним фиктивный брак, для того... Закон
278
29 ноября 2018  22:13
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские...
В кафе «Тимур» на 1045-м километре трассы М5 открыли свою маленькую теневую игорную зону
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские...  Закон
387
29 ноября 2018  21:35
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области либо их коллеги из ФСБ около гостиницы «Хаятт» в Екатеринбурге.
Силовики задержали известного уральского «телеграмера» Александра Устинова
Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграм-каналов, задержали оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской... Закон
449
Весь список
Происшествия
1 декабря 2018  14:04
Водитель автомобиля доставил пострадавшего в медицинское учреждение.
В Сызранском районе подросток пострадал под колесами "шестерки"
Водитель автомобиля доставил пострадавшего в медицинское учреждение.   Происшествия
74
1 декабря 2018  12:12
Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия после мощного землетрясения
Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия после мощного землетрясения
От подземных толчков повреждены покрытия на потолке и стенах, разрушены дороги. Происшествия
126
1 декабря 2018  11:31
В Зубчаниновке в Самаре утром грела баня Пожар тушили 12 человек.
В Зубчаниновке в Самаре утром горела баня
Пожар тушили 12 человек. Происшествия
130
Весь список
Криминал
1 декабря 2018  11:43
В Тольятти у мужчины изъяли гашиш
В Тольятти у мужчины изъяли гашиш
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Криминал
121
1 декабря 2018  10:23
Житель Сызрани нес сверток с героином
Житель Сызрани нес сверток с героином
По словам задержанного, он приобрел наркотик для личного употребления. Криминал
141
30 ноября 2018  13:18
В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку
В Кинель-Черкасском районе дочь убила мать-пенсионерку
Во время беседы между ними возникла ссора. Криминал
250
Весь список


Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
318
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
618
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
560
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1006
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1097
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1033
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
923
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
882
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1301
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1690
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1717
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2892
Весь список

Мероприятия
Идём на большой волейбол: в «МТЛ Арене» в рамках чемпионата России по волейболу «Нова» примет «Динамо-ЛО» из Ленобласти
В Самаре стартовал школьный хакатон
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные