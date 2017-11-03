После ДТП трасса в Саратовской области усыпана сыром-"косичкой"

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Под Вольском Саратовской области в ДТП попала груженая сыром-"косичкой" "ГАЗель". Как сообщает портал volskweek, машина врезалась в фуру и опрокинулась в кювет. Авария произошла сегодня ночью в районе пос. Сенной.

По предварительной информации, водитель за рулем фургона заснул за рулем, что и стало причиной ДТП. "Косичкой" усыпаны десятки метров трассы, передает СарБК.