Полиция ведет розыск свидетелей и водителя, скрывшегося с места ДТП в Сызрани

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27 октября в 16 часов на улице Хвалынская города Сызрань неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, предположительно, двигавшийся по ул. Хвалынская со стороны ул. Котовского в направлении ул. Волгоградская, совершил наезд на пешехода - 18-летнюю девушку. В результате происшествия водитель оставил место ДТП, а пешеход обратилась за медицинской помощью.Госавтоинспекция просит свидетелей ДТП или тех, кто располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 98-66-99 (Дежурная часть МУ МВД России «Сызранское»), 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).