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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Полицейские задержали самарца, лишенного водительских прав, который вновь сел за руль автомобиля

6 января 2018 12:20
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Полицейские задержали самарца, лишенного водительских прав, который вновь сел за руль автомобиля Теперь ему придется ответить по уголовным делам.
Теперь ему придется ответить по уголовным делам.

Автомобиль отечественного производства экипаж дорожно-патрульной службы остановил около одного из домов на ул. 6 просека в Промышленном районе. Сотрудники полиции попросили водителя 1983 года рождения предъявить документы. При проверке документов у сотрудников полиции появились сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения. На законное требование госавтоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель ответил отказом.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина ранее был лишен права управление транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Изъятое у него водительское удостоверение сотрудники полиции направили на экспертизу, которая показала, что документ является поддельным.

Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.

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