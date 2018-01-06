Полицейские задержали самарца, лишенного водительских прав, который вновь сел за руль автомобиля

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Автомобиль отечественного производства экипаж дорожно-патрульной службы остановил около одного из домов на ул. 6 просека в Промышленном районе. Сотрудники полиции попросили водителя 1983 года рождения предъявить документы. При проверке документов у сотрудников полиции появились сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения. На законное требование госавтоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель ответил отказом.В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина ранее был лишен права управление транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Изъятое у него водительское удостоверение сотрудники полиции направили на экспертизу, которая показала, что документ является поддельным.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.