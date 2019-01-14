Полицейские Самарской области нашли пропавшую женщину

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Жительница села Бобровка обратилась в полицию с просьбой разыскать родственницу, которая сутки назад ушла из дома. Женщина была очень обеспокоена, так как предполагала, что в силу возраста и заболевания ее маме 1952 года рождения могла потребоваться медицинская помощь.Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры к розыску пропавшей: подробно опросили заявителя и близких пенсионерки, составили и разослали в территориальные отделы внутренних дел области ориентировку с фотографией и описанием одежды, в которой она ушла из дома. В результате комплекса оперативных мероприятий установлено, что пожилая женщина в день пропажи доехала до 92-летнего брата в Кинель и, пробыв у него несколько часов, ушла.Спустя трое суток в ходе патрулирования улиц возле одного из торговых центров Кинеля сотрудники органов внутренних дел обнаружили дезориентированную, нуждающуюся в помощи женщину, доставили её в территориальный орган полиции, где установили личность, убедились, что противоправных действий в отношении разыскиваемой не совершалось и передали родственникам, сообщает облМВД.