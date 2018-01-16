Покатая крыша гаража стала причиной разлада между соседями в Сызрани

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Добрососедские отношения между гражданином С. и гражданкой А. испортила непогода и тесная близость соседского дома к гаражу женщины. Снег и дождевая вода, сходя с крыши соседки, засыпали и заливали дом мужчины. Чтобы найти выход из ситуации, обладатель частной собственности обратился за помощью в проектную организацию. Ее сотрудники пришли к выводу, что, так как жилое помещение гражданина С. находится всего в полуметре от гаража гражданки А., то иного пути, кроме как установить на гаражной крыше должницы снегозадержатели и водосточные желоба, нет.Гражданин С. предоставил заключение гражданке А., надеясь на то, что женщина пойдет ему на встречу и конфликт решится полюбовно. Однако мирное урегулирование ситуации соседку не устроило. Мужчине пришлось обратиться в суд, который обязал гражданку А. не чинить ему препятствий в пользовании жилым домом и земельным участком, путем установки на левый скат крыши с кровлей из металлических листовок жилого дома и гаража снегозадержателей и организованного водосточного желоба с левой стороны кровли гаража.На основании принятого судом решения в отделе судебных приставов №2 г.Сызрани Самарской области в отношении гражданки А. было возбуждено исполнительное производство. Должнику и взыскателю были направлены постановления о возбуждении исполнительного производства.Судебным приставом-исполнителем был совершен выход по месту совершения исполнительных действий. Было установлено, что гражданка А. так и не исполнила решение суда. В отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также ее предупредили об административной ответственности, которая подразумевает наложение административного штрафа на физических лиц в размере до 2,5 тысяч рублей.После вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора гражданка А. исполнила решение суда: установила на левый скат крыши снегозадержатели и организовала водосточные желоба, сообщает сайт ведомства.