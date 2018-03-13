Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья

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12 марта 2018 года, примерно в 21 час 34 минуты произошло возгорание дома, расположенного по улице Транспортной в городе Сызрани. После тушения пожара обнаружены тела двоих братьев.По данному факту следственным отделом начата доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Назначены судебно – медицинское и пожаро-техническое исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.