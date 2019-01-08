Поезд Самара-Санкт-Петербург сбил насмерть молодого парня
8 января 2019 12:30
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В Ичалковском районе Мордовии пассажирский поезд Самара-Санкт-Петербург сбил молодого парня. К несчастью, пешеход скончался на месте происшествия. Погибшим оказался 29-летний житель села Кендя. Позже выяснилось, ЧП произошло из-за того, что погибший был сильно пьян. Он шел по железнодорожным путям и не заметил приближающийся поезд.
Машинист пытался предотвратить трагедию, сигналив молодому человеку. Но на эти сигналы тот никак не реагировал.
По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, пишет ПроГородСамара.
pixabay.com
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