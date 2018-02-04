Подростки - мальчик и девочка - упали с высокого этажа в Тольятти
4 февраля 2018 10:43
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В субботу, 3 февраля, около 18:00, по предварительным данным, с одного из этажей (предположительно, с четвертого или пятого) дома в Автозаводском районе Тольятти упали 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
При падении юноша, предположительно, получил политравму и находился в состоянии шока, а девочка, среди прочих повреждений, получила травму головы.
"Скорую помощь" для пострадавших вызвали посторонние люди.
На место происшествия прибыли две бригады тольяттинской службы "03". Врачи оказали пострадавшим помощь и, делая все возможное для их спасения, перевезли подростков в лечебные учреждения.
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