Под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, один из них погиб
11 марта 2018 10:58
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В субботу, 10 марта, предположительно, во второй половине дня во время неких работ под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, пише Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах.
По предварительным данным, 46-летний пострадавший скончался, а 31-летний мужчина поступил в реанимацию больницы Красноярского района. Еще трое мужчин в возрасте 54, 52 и 22 лет поступили в самарский стационар. Шестому пострадавшему в возрасте 45-лет после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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