Почти 11,5 тысяч запрещенных предметов пытались пронести в суды жители Самарской области

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Судебные приставы Самарской области предотвратили пронос почти 11,5 тысяч запрещенных предметов. Они были обнаружены в карманах, сумках и других личных вещах граждан посетителей судов.Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области несут службу в 75 зданиях судов. Их задача обеспечивать установленный порядок деятельности суда, безопасность работников и участников судебных заседаний, предотвращая противоправные действия.В суде при себе нельзя иметь острые, колюще - режущие предметы, взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, их имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.Тем не менее, регулярно посетители, участники судебных процессов пытаются пронести в суд различные запрещенные предметы. За 8 месяцев 2018 года судебные приставы по ОУПДС выявили 11 тысяч 355 запрещенных предметов, в том числе:огнестрельное оружие — 409,газо - травматическое оружие — 444,боеприпасы — 9339,холодное оружие — 1114,электрошокеры — 151,иные предметы (ножницы, шило, «заточки» и т.д.) - 949.