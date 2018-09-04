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Почти 11,5 тысяч запрещенных предметов пытались пронести в суды жители Самарской области

4 сентября 2018 10:28
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Почти 11,5 тысяч запрещенных предметов пытались пронести в суды жители Самарской области Из них 409 единиц огнестрельного оружия.
Из них 409 единиц огнестрельного оружия.

Судебные приставы Самарской области предотвратили пронос почти 11,5 тысяч запрещенных предметов. Они были обнаружены в карманах, сумках и других личных вещах граждан посетителей судов.
Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области несут службу в 75 зданиях судов. Их задача обеспечивать установленный порядок деятельности суда, безопасность работников и участников судебных заседаний, предотвращая противоправные действия.
В суде при себе нельзя иметь острые, колюще - режущие предметы, взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, их имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.
Тем не менее, регулярно посетители, участники судебных процессов пытаются пронести в суд различные запрещенные предметы. За 8 месяцев 2018 года судебные приставы по ОУПДС выявили 11 тысяч 355 запрещенных предметов, в том числе:
огнестрельное оружие — 409,
газо - травматическое оружие — 444,
боеприпасы — 9339,
холодное оружие — 1114,
электрошокеры — 151,
иные предметы (ножницы, шило, «заточки» и т.д.) - 949.
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Комментарии



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