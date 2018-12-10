По горячим следам в Отрадном задержан мужчина, ограбивший мальчика на почте

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Сотрудники ГИБДД О МВД России по г. Отрадному капитан полиции Андрей Терентьев и капитан полиции Сергей Чигарев, проезжавшие по маршруту мимо почтового отделения заметили взволнованную женщину, которая звала на помощь и указывала руками на убегающего мужчину. Полицейские догнали злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.Задержанным оказался мужчина 1962 года рождения, не имеющий регистрации, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Мужчина сознался в содеянном. Из собранных полицейскими материалов уголовного дела следует, что 6 декабря 2018 года в 14.00 в помещении отделения почтовой связи «Почта России» по ул. Отрадной города Отрадного во время оплаты услуг мужчина вырвал у семилетнего мальчика из рук купюру, достоинством 500 рублей и скрылся в неизвестном направлении.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет.