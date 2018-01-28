По факту падения с высоты девочки в Тольятти проводится проверка

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26 января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении скорой помощью девочки 2004 года рождения с травмой ноги, полученной предположительно при падении с высоты. Для сбора первоначального материала и установления всех обстоятельств происшедшего, сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, опрошены потерпевшая и ее мама, соседи. По данным правоохранителей, ученица 7 класса одной из тольяттинских школ воспитывается в неполной семье (мать 1981 г.р.) и состоит на профилактическом учете в полиции.По факту получения травмы несовершеннолетней, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время, потерпевшей оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение по месту проживания, сообщает облМВД.