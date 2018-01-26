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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

По АвтоВАЗу бегает лисица

26 января 2018 11:39
119
По АвтоВАЗу бегает лисица Животное заметили на проходной возле кузни.
Животное заметили на проходной возле кузни.

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что по территории тольяттинского автогиганта бегает "лисица Баскервилей". "У животного глаза горят, как у той печально знаменитой собаки из детектива Артура Конан Дойля. А вообще-то, в Тольятти докатились до ручки. Руководство АвтоВАЗа уже начало привлекать диких зверей для работы на конвейере. Видать, там людей очень мало осталось! Эту лису заметили на проходной возле кузни. Наверное, возвращалась домой со смены", - иронизирует автор поста.

Читатели в восторге: "Ничего удивительного в лисах на заводе, они туда бегают крыс есть. А еще на заводе мышей полно. Даже коты с ними не справляются", пишет ТРК "Терра".
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