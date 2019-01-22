Плесень выжила из квартиры семью в Самарской области

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В общественную организацию «Гражданский патруль» обратилась жительница города Кинель. Уже несколько лет она безуспешно пытается добиться от управляющей компании ремонта крыши, получая в ответ издевательские комментарии.-В детской сырость, а мне в ответ: «Это, конечно, плохо». В подъезде вода течет до первого этажа, а мне отвечают: «Рассмотрим весной». Третий год подряд течет крыша дома, из-за этого я ежегодно вынуждена делать ремонт. В этом году в кухне повреждены стены, с потолка текло, обои хоть выжимай. Вся новая мебель вздулась и покрылась плесенью. Ущерб возмещают неуплатой квитанции в УК. Ремонт и мебель я должна восстанавливать за свой счёт. Сейчас январь, снег полностью сойдёт к апрелю. Жить в таких условиях с детьми и плесенью? Дети постоянно болеют, мы устали жить в таких условиях и ежегодно восстанавливать свою квартиру после потопа, - поделилась с общественниками обитательница злосчастной квартиры по адресу улица Маяковского, 92, кв. 72 Наталья Сахарова.По словам Сахаровой, актов о выполненных работах по ремонту крыши от управляющей компании «Рустеп» она так и не добилась. Прихода весны Солнцевы ждут с ужасом. «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту неисполнения управляющей компанией своих обязанностей.- Эта ситуация вызывает множество вопросов, и не только потому, что под угрозой здоровье детей. Странно, что за три года крышу не починили. Возникают сомнения в законности данных действий. Надеемся, что правоохранительные органы дадут нам ответ, - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» Сергей Михайлов.