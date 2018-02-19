Первую поддельную двухтысячную купюру изъяли в Амурской области
19 февраля 2018 13:41
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В Амурской области обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«В ходе проверки установлено, что 8 февраля 2018 года оператору [автозаправочной] станции в целях оплаты за топливо неустановленным мужчиной была передана купюра — билет банка России достоинством 2000 рублей образца 2017 года», — сказано в сообщении.
Купюра была изъята. Установлено, что она была изготовлена путем струйной печати. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Наивысшая мера пресечения — лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом, пишут "Известия".
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