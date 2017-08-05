Отдыхающих на пляже в Адлере затопило нечистотами

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На записи видно, как поток грязи смывает в море пластиковый шезлонг. На пляже и в море в момент инцидента было много отдыхающих.Видео быстро начало расходиться в соцсетях. В комментариях пользователи пишут, что в процессе такого "отдыха" не составит труда заразиться кишечной инфекцией.