Осужден директор «Самарского речного пассажирского предприятия» за ЧП с шестью пострадавшими

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Судом и следствием установлено, что в сентябре 2014 года в селе Солнечная Поляна Самарской области при высадке пассажиров с понтона на берег реки Волга сходной трап отсоединился от металлической эстакады и упал. В результате шесть женщин в возрасте от 39 до 80 лет, находившихся на нем, получили различный вред здоровью.Установлено, что данный причальный комплекс в составе с пятью подобными причалами эксплуатировались Самарским речным пассажирским предприятием с нарушениями действующего законодательства, без предварительной регистрации в Государственном судовом реестре, без проведения классификации и освидетельствования в Российском Речном Регистре, а также в отсутствие договора водопользования части акватории реки Волга, где расположены причалы.Промышленный районный суд города Самара назначил Новикову наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, кроме того осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года. Также Новикову назначен штраф в размере 220000 рублей в пользу потерпевших.Государственное обвинение по делу поддерживали сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры, сообщает сайт ведомства.С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства Самарского речного пассажирского предприятия и министерства транспорта Самарской области внесены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля.