Около села Красный Яр в Самарской области Тойота Камри врезался в грузовик Вольво, водитель погиб
8 марта 2018 09:52
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня, 8 марта, в 08:30 на обводной автодороге села Красный Яр в Красноярском районе области.
По предварительным данным, водитель а/м Тойота Камри не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза Вольво, в результате чего допустил столкновение. В результате ДТП водитель а/м Тойота Камри оказался зажат в а/м и скончался до прибытия медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба облМВД.
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