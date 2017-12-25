Около Тольятти под лед на Волге провалился снегоход
25 декабря 2017 11:56
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В пятницу, 22 декабря, сотрудниками МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" зарегистрирован случай провала снегохода под лед в Ставропольском районе, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на директора центра Андрея Дербенева.
Инцидент произошел недалеко от с. Хрящевки. По счастливой случайности рыбаки смогли самостоятельно выбраться из воды, а техника с санями осталась на глубине около 4-5 метров.
Еще один вызов поступил спасателям от рыбака, который травмировал ногу и не смог самостоятельно вернуться на берег.
Как поясняет Андрей Дербенев, мужчина самостоятельно дозвонился до спасателей, сообщил что случилось и где находится. Пострадавший был эвакуирован на аэроботе на станцию спасения, где был передан врачам скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи рыбак был госпитализирован в городскую больницу с подозрением на вывих коленного сустава.
Спасатели Центра Гражданской Защиты г. о. Тольятти продолжают нести дежурство в усиленном режиме и ежедневно осуществляют мониторинг ледовой обстановки на акватории. С рыбаками ведется профилактическая работа: напоминаются правила безопасности, также раздаются памятки. На данный момент толщина льда достигает от 7 до 25 см. Наиболее опасные места: Федоровские луга и район Сливная.
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