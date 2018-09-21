Около Самары ГАЗ из-за оторвавшегося колеса столкнулся с двумя автомобилями
21 сентября 2018 10:14
15
На 1042 км. автодороги М-5 “Урал”, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, ехал со стороны г. Самара в направлении г. Уфа, при наличии технической неисправности транспортного средства допустил отрыв заднего левого колеса.
Из-за этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ11183 , под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны г. Уфа в сторону г. Самара и автомобилем Chevrolet Lacetti , под управлением водителя 1978 года рождения, которая двигалась в попутном направлении со стороны г. Самара в сторону г. Уфа.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Lacetti , на месте ДТП осмотрен медицинским работником, назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 сентября 2018 23:46
По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя. Закон
324
20 сентября 2018 17:38
Как отмечается, у мужчины не хватало времени и сил полоть грядки, поэтому на огороде образовались кусты запрещённого растения. Закон
288
20 сентября 2018 15:38
Вероятно, работавшие на ТОАЗ свидетели подвергались, а может и продолжают подвергаться давлению со стороны адвокатов подсудимых. Закон
265
19 сентября 2018 18:55
Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Закон
255
19 сентября 2018 18:38
По устной договоренности с сотрудниками организации он вместе со своим знакомым должны были выполнить работы по доставке квартирных дверей. Закон
218
18 сентября 2018 16:08
В ходе "оперативного эксперимента" к подозреваемому, под видом исполнителя преступления был подведен сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области. Закон
289
17 сентября 2018 19:09
Закон
349
Происшествия
21 сентября 2018 10:14
В результате ДТП пострадал водитель иномарки Chevrolet Lacetti. Происшествия
2
20 сентября 2018 15:57
Она была госпитализирована. Происшествия
247
20 сентября 2018 15:47
Все пострадавшие были госпитализированы. Происшествия
216
Криминал
20 сентября 2018 14:02
Преступник сбежал от правоохранителей и объявлен в розыск. Криминал
750
20 сентября 2018 13:08
Она отправится в колонию на 8 месяцев. Криминал
196
20 сентября 2018 12:56
СК и полиция разбираются в причине гибели Криминал
302
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
438
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15244
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
494
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
685
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
742
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1079
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
656
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
750
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1736
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1222
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1343
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1299
Мероприятия