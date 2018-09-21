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Около Самары ГАЗ из-за оторвавшегося колеса столкнулся с двумя автомобилями

21 сентября 2018 10:14
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Около Самары ГАЗ из-за оторвавшегося колеса столкнулся с двумя автомобилями В результате ДТП пострадал водитель иномарки Chevrolet Lacetti.
В результате ДТП пострадал водитель иномарки Chevrolet Lacetti.

На 1042 км. автодороги М-5 “Урал”, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, ехал со стороны г. Самара в направлении г. Уфа, при наличии технической неисправности транспортного средства допустил отрыв заднего левого колеса.
Из-за этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ11183 , под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны г. Уфа в сторону г. Самара и автомобилем Chevrolet Lacetti , под управлением водителя 1978 года рождения, которая двигалась в попутном направлении со стороны г. Самара в сторону г. Уфа.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Lacetti , на месте ДТП осмотрен медицинским работником, назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

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