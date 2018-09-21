Около Самары ГАЗ из-за оторвавшегося колеса столкнулся с двумя автомобилями

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На 1042 км. автодороги М-5 “Урал”, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, ехал со стороны г. Самара в направлении г. Уфа, при наличии технической неисправности транспортного средства допустил отрыв заднего левого колеса.Из-за этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ11183 , под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны г. Уфа в сторону г. Самара и автомобилем Chevrolet Lacetti , под управлением водителя 1978 года рождения, которая двигалась в попутном направлении со стороны г. Самара в сторону г. Уфа.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Lacetti , на месте ДТП осмотрен медицинским работником, назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.