Охранник в Самарской области мошеннически получил социальную выплату более чем в 1 миллион

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Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что сотрудник «Приволжского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» г.о. Самара 1982 г.р. причастен к факту мошенничества при получении социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».Установлено, что в июне 2014 года он предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской области пакет документов, свидетельствующий о желании осуществлять трудовую деятельность в сельской местности, а также подтверждающие факт его работы в КФХ «Кудинова А.М.», расположенный в с.Красноармейское Красноармейского района Самарской области. При этом он умолчал, что действительным и основным местом его трудовой деятельности с декабря 2009 года являлся областной отдел охраны Самарского отряда охраны ПАО «Газпром» г.о. Самара, в котором на момент подачи указанного заявления он работал по трудовому договору в должности старшего охранника.В дальнейшем на основании предоставленных сведений Раков неправомерно получил социальную выплату в размере 1173292 рубля.О мошенничестве было возбуждено уголовное дело, мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.