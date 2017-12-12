ОНФ берет на особый контроль ситуацию с нарушением начальником самарского филиала «Почты России» трудового законодательства
12 декабря 2017 11:14
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Активисты Общероссийского народного фронта держат на особом контроле проведение комплексной служебной проверки по всем фактам нарушения трудового законодательства руководителем филиала «Почты России» в Самарской области, указанным в обращении работников предприятия к руководству «Почты России», надзорным органам и Народному фронту.
Ранее в ОНФ обратились работники самарского филиала «Почты России», которые рассказали, что в течение полутора лет – с 2016 по июль 2017 г. – в рабочее время и в выходные дни их привлекали к строительству загородного дома руководителя в селе Малая Царевщина. Работники «Почты России» производили сварочные, плотницкие и погрузо-разгрузочные работы, монтировали забор и др., представляли интересы своего начальника при решении вопросов землеустройства в администрации села Малая Царевщина, получении технических условий в ресурсоснабжающих организациях.
Как сообщил член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин, особо возмутил активистов Народного фронта тот факт, что «роскошный дом строился буквально в 20 шагах от полуразрушенного здания отделения почты». К тому же некоторые работники тратили свои средства на покупку стройматериалов, но до сих пор не получили компенсацию, доходящую до 100 тыс. руб.
Позицию общественности по данному вопросу высказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта: «Мы надеемся, что будет проведена комплексная служебная проверка информации по всем перечисленным сотрудниками фактам и результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. И главное, разбирательство должно проходить открыто, прозрачно, с участием общественности».
Антон Гетта также выразил уверенность, что активисты ОНФ готовы оказать необходимое содействие представителям аппарата управления «Почты России», прокуратуры, чтобы обеспечить максимально объективную картину сложившейся ситуации в самарском филиале предприятия.
Представитель аппарата управления «Почты России» сообщил, что региональный руководитель отстранен от исполнения обязанностей на время внеплановой комплексной служебной проверки, сообщает пресс-служба реготделения.
«Уже сегодня почтовики планируют направить в Самару специалистов для дополнительного расследования. Прокуратура также подключилась к проверке информации. А поскольку ситуация получила большой общественный резонанс в средствах массовой информации, мы надеемся, что и результаты проверок тоже будут представлены широкой общественности», – подчеркнул Вадим Нуждин.
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