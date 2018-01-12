ОАО «РЖД» отметил рост ДТП на железнодорожных переездах в 2017 году

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По оперативным данным, в 2017 году на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» зафиксировано 266 дорожно-транспортных происшествия. Причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения водителями, либо неисправность автомобиля, повлекшая столкновение с проходящим подвижным составом.Для сравнения, в 2016 году на сети железных дорог произошло 211 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 108 человек, 31 из них погиб.На переездах Куйбышевской магистрали в 2017 года нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных привели к 16 дорожно-транспортным происшествиям, в том числе четыре ДТП произошло вне переезда (в 2016 году – 19 происшествий, из них 3 вне переезда).ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий ОАО «РЖД» проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, сообщает пресс-служба КбшЖД.