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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ночью в Волжском районе ГАЗ врезался в трактор

26 марта 2018 13:44
168
Ночью в Волжском районе ГАЗ врезался в трактор Пострадал водитель автомобиля ГАЗ.
Пострадал водитель автомобиля ГАЗ.

Мужчина 1992 года рождения, управляя автомашиной «ГАЗ 2790», двигался по автодороге «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан», со стороны с. Яблоневый Овраг. По предварительной информации полицейских, на 48 км данной автодороги, водитель допустил наезд на остановившийся в попутном направлении у края проезжей части трактор «ПК-4», по причине поломки. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «ГАЗ 2790», 25-летний молодой человек получил травму руки и груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.

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