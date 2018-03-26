Ночью в Волжском районе ГАЗ врезался в трактор

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Мужчина 1992 года рождения, управляя автомашиной «ГАЗ 2790», двигался по автодороге «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан», со стороны с. Яблоневый Овраг. По предварительной информации полицейских, на 48 км данной автодороги, водитель допустил наезд на остановившийся в попутном направлении у края проезжей части трактор «ПК-4», по причине поломки. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «ГАЗ 2790», 25-летний молодой человек получил травму руки и груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.