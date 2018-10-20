Ночью в Тольятти горели стройматериалы

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В ночь на субботу 20 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, ул. МираГорели стройматериалы на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.