Ночью в Сызрани тушили крупный пожар

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В ночь на 20 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань, пер. Школьный.Горел частный дом на 120 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 8 единиц техники.Они за полчаса справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.