Я нашел ошибку
Главные новости: 
Участников ожидают веселые и забавные игры.
Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.
В Самаре продавец торговой точки повторно реализовала алкоголь несовершеннолетнему, и попала под уголовное дело
При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.
В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
На стадионе
На стадионе "Самара-Арена" заканчивают строительство парника для будущего газона
В Самарской области разгорается спортивный скандал Речь идет о соревнованиях по сноукайтингу.
В Самарской области разгорается спортивный скандал
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца Мать по решению суда сама будет содержаться в СИЗО.
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов. Мероприятие проводит Литературный музей.
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и груди.
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля
сегодня  Среда, 24 января, 15:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 56.41
-0.22
EUR 69.07
-0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ночью в Самаре сгорел автомобиль

24 января 2018 11:44
131
Ночью в Самаре сгорел автомобиль Инцидент произошел на ул. Охтинская в Куйбышевском районе.
Инцидент произошел на ул. Охтинская в Куйбышевском районе.

В ночь на 24 января по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Охтинская, произошел пожар.
Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единица техники. Они за 15 минут справились с огнем, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 января 2018  14:39
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.
В Самаре продавец торговой точки повторно реализовала алкоголь несовершеннолетнему, и попала под уголовное дело
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.  Закон
41
23 января 2018  18:41
Для него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок
Тольяттинец крал номера с машин иностранных граждан, и требовал выкуп за их возвращение
Для него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,... Закон
202
23 января 2018  15:11
По данным следствия, похищенное подозреваемые сбывали на территории Ульяновской области.
В Сызрани двое жителей Ульяновской области совершили серию краж из автомашин
 По данным следствия, похищенное подозреваемые сбывали на территории Ульяновской области.  Закон
233
22 января 2018  22:57
Собранные средства расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание бухгалтерских программ, периодический осмотр сотрудников образовательного учреждения, поставка периодич
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты школой пожертвований родителей учащихся
Собранные средства расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание... Закон
426
22 января 2018  17:54
ООО «Первый канал» должно выплатить компании «Музыкальное право» 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.
«Первый канал» проиграл суд по делу об использовании песни Виктора Цоя в рекламе передачи «Что? Где? Когда?»
ООО «Первый канал» должно выплатить компании «Музыкальное право» 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.  Закон
255
22 января 2018  16:37
Со слов правоохранителей, в Промышленном районе участились случаи с нападениями.
В Самаре разыскивается серийный грабитель женщин
Со слов правоохранителей, в Промышленном районе участились случаи с нападениями.   Закон
934
21 января 2018  19:01
Обвиняемая участвовала в нападениях на сотрудников иракских сил безопасности.
В Ираке террористку из Германии приговорили к смертной казни
Обвиняемая участвовала в нападениях на сотрудников иракских сил безопасности.  Закон
367
Весь список
Происшествия
24 января 2018  13:44
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца Мать по решению суда сама будет содержаться в СИЗО.
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца
Мать по решению суда сама будет содержаться в СИЗО. Происшествия
95
24 января 2018  13:28
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и груди.
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля
Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и груди. Происшествия
208
24 января 2018  13:09
В Тольятти водитель на вазовской легковушке сбил женщину, которая шла по зебре Она получила травму ноги.
В Тольятти водитель на вазовской легковушке сбил женщину, которая шла по зебре
Она получила травму ноги. Происшествия
93
Весь список
Криминал
24 января 2018  13:00
В Богатовском районе молодой человек ранил себя ножом и заявил полицейским, что на него напали Он не знал, как объяснить травму близким.
В Богатовском районе молодой человек ранил себя ножом и заявил полицейским, что на него напали
Он не знал, как объяснить травму близким. Криминал
111
24 января 2018  11:00
В Самаре трое мужчин ограбили инвалида Преступники ворвались к нему в квартиру.
В Самаре трое мужчин ограбили инвалида
Преступники ворвались к нему в квартиру. Криминал
222
24 января 2018  10:27
В Самарской области установлен факт незаконной легализации 12 миллионов рублей Виновникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.
В Самарской области незаконно легализовали 12 миллионов рублей
Виновникам грозит лишение свободы на срок до семи лет. Криминал
162
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1453
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
473
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
453
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6667
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2449
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9372
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3218
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1888
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2320
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2197
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1846
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3459
Весь список

Мероприятия
Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»
В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
В честь своего 75-летия 2-я армия 27 января устроит салют для жителей Самары
Весь список
Популярное
за сегодня

В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области

460

Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе

445

Глава региона примет все меры, чтобы сохранить ХК "Лада" в высшем эшелоне российского хоккея

385
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2625

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2589
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда