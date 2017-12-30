Ночью на ул. Ульяновской в Самаре сгорел автомобиль

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В ночь на 30 декабря по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Ульяновская, произошел пожар. Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники.Они потушили огонь за 10 минут, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.