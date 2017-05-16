Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре сгорели четыре машины

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В ночь на 16 мая по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора, произошел пожар.Горели четыре транспортных средства.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.